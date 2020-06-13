Буффон прокомментировал возвращение итальянского футбола

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Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон прокомментировал возвращение футбола в Италию. Об этом пишет издание Football Italia.
В частности, Буффон назвал возвращение футбола важным шагом для всей страны.
"Возвращение к нормальности – это чудесное чувство. Футбол в нашей стране всегда влияет на настроение граждан", – сказал Буффон.
Вратарь отметил, что период вспышки пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 был непростым для всех жителей Италии.
Накануне футбол возобновился в Италии кубковым матчем "Ювентус" – "Милан". Игра завершилась со счетом 0:0.
Отмечается, что первая встреча команд в рамках соревнования, прошедшая до вспышки пандемии, закончилась со счетом 1:1. Это позволило "Ювентусу" выйти в финал по правилу выездного гола.
Ранее ПФК ЦСКА заявил о возвращении всех легионеров к командным тренировкам. Сообщалось, что первом матче после вынужденной паузы "армейцы" сыграют 20 июня против "Зенита".