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Спорт

03:59

Вагнер Лав может вернуться в Россию

спорт

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Нападающий Вагнер Лав покинул бразильский "Коринтианс" и может вернуться в московский ЦСКА.

По информации издания Globo Esporte, 35-летний футболист уже получил предложение от клуба Российской премьер-лиги (РПЛ). Агент форварда Геральдо Перейра заявил, что Вагнер расскажет о своем будущем 8 июля, сообщает "Газета.ру".

Игрок выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 и в 2013 году. В сезоне-2004/05 Вагнер стал победителем Кубка УЕФА. В составе столичной команды он также трижды становился чемпионом России, шесть раз обладателем Кубка России.

Кроме того, Лав был лучшим бомбардиром российского первенства (2008) и Кубка УЕФА (2008/09). В разное время он также выступал за бразильские "Палмейрас" и "Фламенго", "Монако", турецкие "Аланьяспор" и "Бешикташ".

Ранее стало известно, что фанаты не смогут посещать гостевые матчи чемпионата России после его возобновления.

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