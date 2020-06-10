ПФК ЦСКА заявил о возвращении всех легионеров к командным тренировкам

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В футбольном клубе ЦСКА заявили о возвращении всех легионеров к командным тренировкам. Об этом проинформировала пресс-служба московской команды в официальном Twitter-аккаунте.

В сообщении говорится, что ранее игроки получили отдых после субботней тренировки в режиме двусторонней игры.

📸 После субботней двусторонки команда получила отдых. Сегодня тренировки возобновились, и теперь с командой работают все вернувшиеся в Москву в мае легионеры https://t.co/XLWYTShG4O pic.twitter.com/YuwYKmEs8k — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 9, 2020



"Сегодня тренировки возобновились, и теперь с командой работают все вернувшиеся в Москву в мае легионеры", – подтвердили в пресс-службе ЦСКА.

Ранее один из футболистов ЦСКА улетел в Исландию из-за пандемии COVID-19. Об этом полузащитник "армейцев" Арнор Сигурдссон сообщал в своем Instagram.

2 июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня. Он напомнил, что сезон РПЛ приостановили 17 марта из-за пандемии коронавируса.

Известно, что в первом матче после вынужденной паузы ЦСКА сыграет против "Зенита". Матч пройдет 20 июня.