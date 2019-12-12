Конькобежец Скобрев высказался о защите WADA прав спортсменов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Чемпион мира по конькобежному спорту Иван Скобрев поделился мнением о том, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) защищает права спортсменов. Об этом информирует RT.

По словам конькобежца, защита агентством прав спортсменов неоднозначна. Кроме того, он выразил непонимание, какую именно помощь оказывает WADA для участников соревнований.

Скобрев отметил, что на прошлой Олимпиаде допуск к соревнованиям российские атлеты получили лишь за несколько дней и даже часов до старта. Все это оказывает подрывающее воздействие на участников, какими бы сильными они ни были, считает спортсмен.

"Как он может жить в таком стрессе, не понимая, разрешат ему выступать или нет", – задается вопросом Скобрев.

Ранее стало известно о том, что исполком WADA решил отстранить спортсменов из России от международных соревнований. Запрет распространяется на четыре года. Помимо этого, было решено лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия.

В ответ на это спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести в России свои Олимпийские игры. Подобная инициатива вызвала бурные обсуждения.