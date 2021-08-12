"Челси" обыграл "Вильярреал" по пенальти и второй раз в истории завоевал Суперкубок УЕФА

Фото: AP Photo/Peter Morrison

Лондонский "Челси" обыграл "Вильярреал" в серии пенальти и второй раз в истории завоевал Суперкубок УЕФА. Матч состоялся в Белфасте, его основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1.

Счет встречи на 27-й минуте открыл полузащитник английской команды Хаким Зиех. На 73-й минуте счет сравнялся, благодаря испанскому футболисту Жерару Морено.

Победитель определился в серии пенальти. Командам потребовалось по семь попыток. Главным арбитром встречи был россиянин Сергей Карасев. В судейскую бригаду также вошли россияне Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Ранее Челси выигрывал Суперкубок УЕФА в 1998 году.

В конце мая лондонская команда во второй раз стала победителем Лиги чемпионов.