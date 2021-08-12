"Челси" обыграл "Вильярреал" по пенальти и второй раз в истории завоевал Суперкубок УЕФА

Фото: AP Photo/Peter Morrison
Лондонский "Челси" обыграл "Вильярреал" в серии пенальти и второй раз в истории завоевал Суперкубок УЕФА. Матч состоялся в Белфасте, его основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1.
Счет встречи на 27-й минуте открыл полузащитник английской команды Хаким Зиех. На 73-й минуте счет сравнялся, благодаря испанскому футболисту Жерару Морено.
Победитель определился в серии пенальти. Командам потребовалось по семь попыток. Главным арбитром встречи был россиянин Сергей Карасев. В судейскую бригаду также вошли россияне Игорь Демешко и Максим Гаврилин.
Ранее Челси выигрывал Суперкубок УЕФА в 1998 году.
В конце мая лондонская команда во второй раз стала победителем Лиги чемпионов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: