"Вильярреал" стал победителем Лиги Европы

Фото: villarrealcf.es

Испанский футбольный клуб "Вильярреал" обыграл со счетом 11:10 в серии пенальти английский "Манчестер Юнайтед" и стал победителем Лиги Европы. Это позволит ему выступить в групповом этапе чемпионов следующего сезона на матче в ЛЕ.

Встреча прошла в Польше. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

На 29-й минуте гол забил Херард Морено из "Вильярреал". В серии пенальти единственным, кто не смог реализовать 11-метровый, стал вратарь английской команды Давид Де Хеа.

Общее число зрителей Совет европейских футбольных ассоциаций ограничил до 9,5 тысячи человек.

Полуфиналистами футбольной Лиги Европа сезона-2020/21, помимо "Вильярреала" и "Манчестер Юнайтед", стали английский "Арсенал" и итальянская "Рома".