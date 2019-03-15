Российские клубы покидают Лигу Европы. Без побед, но с достоинством

В четверг прошли ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. "Краснодар" дома боролся за путевку в следующую стадию с "Валенсией", а петербургский "Зенит" на выезде играл против "Вильярреала". Спортивный обозреватель – о том, чего обоим клубам не хватило для того, чтобы выйти в четвертьфинал ЛЕ.

Фото: Alberto Saiz/AP/TASS

Начать стоит с матча, в котором все изначально складывалось не по задуманному сценарию – поединка "Зенита" и "Вильярреала". Петербургский клуб на своем поле уступил испанской команде со счетом 1:3 и исправлять ситуацию должен был в гостевой игре. Ответный матч на выезде – это само по себе непросто, а уж в таком положении и вовсе требовалось прыгнуть выше головы. Да, "Вильярреал" – команда 17 места в Ла Лиге, но во внутреннем чемпионате "желтая субмарина" в этом году особо и не блещет.

Чего не скажешь о выступлении на международной арене. Испанский клуб вышел в своей группе с первого места, дважды обыграв московский "Спартак". А оказавшись в плей-офф, разобрался с португальским "Спортингом". У "Зенита" в этом сезоне совсем другие приоритеты. Впервые за три года сине-бело-голубые всерьез борются за золотые медали в Российской премьер-лиге. На этом фоне еврокубки выглядели важной задачей, которая не должна была мешать делам внутренним. А у "Зенита" на носу сплошь матчи с принципиальными соперниками.

Тем не менее "Зенит" начал игру против "Вильярреала" довольно бодро. На 13-й минуте петербургский клуб мог забить после того, как Сердар Азмун оказался один на один с вратарем испанской команды. Но у иранца не получилось переиграть голкипера Андреса Фернандеса, и счет остался неизменным. "Вильярреал" же через пятнадцать минут свой момент реализовал. Петербуржцы ошиблись в атаке и потеряли мяч. Карлос Бакка со своей половины поля вырезал передачу на Херара Морено, который накрутил Ярослава Ракицкого и пробил без особых шансов для Андрея Лунева.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Второй гол "Вильярреал" оформил спустя всего две минуты после начала второго тайма. На этот раз Морено отдал голевую передачу, а Бакка стал автором забитого мяча. "Зенит" лишь в компенсированное время ответил одним единственным голом. Олег Шатов навесил со штрафного, Роберт Мак принял эту передачу, развернулся и отдал пас в другую часть вратарской. Там защитник "Вильярреала" отбил мяч, однако снаряд отскочил к Браниславу Ивановичу, который нанес точный удар по воротам испанской команды. Итоговый счет по сумме двух матчей – 5:2 в пользу испанцев.

В матче "Краснодара" и "Валенсии" все оказалось гораздо драматичнее. Первую игру "летучие мыши" выиграли со счетом 2:1. Поэтому для прохода в четвертьфинал краснодарцам достаточно было забить лишь один мяч и при этом не пропустить. Но с самых первых минут стало понятно, что "быки" рассчитывают на гораздо большее. Уже на 11-й минуте хозяева забили. Правда, мяч не был засчитан – Ари после передачи Вандерсона пробил в дальний угол, но до этого успел подыграть себе рукой.

Еще один хороший момент возник на 43-й минуте: вратарь "Валенсии" неуверенно сыграл в своей штрафной и вынудил Виктора Классона и Кристофера Ольссона использовать против голкипера высокий прессинг. В итоге мяч от рикошета едва не заскочил в ворота, пройдя рядом со штангой. В целом первый тайм прошел с небольшим перевесом в сторону "Краснодара". У "быков" была куча опасных моментов, которым не хватило точного удара. Во втором тайме "Валенсия" стала гораздо больше идти вперед. Особенно атакам "летучих мышей" способствовал российский полузащитник Денис Черышев.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Ключевым отрезком игры стали последние пятнадцать минут, после того, как на замену вышел джокер хозяйской команды Магомед-Шапи Сулейманов. Краснодарскому Сульшеру хватило десяти минут на то, чтобы забить очередной красавец-гол. На 85-й минуте Сулейманов оказался на правом краю штрафной. Подправив мяч под левую ногу, нападающий мощно пробил и попал в дальний верхний угол. "Краснодару" нужно было выстоять пять минут основного времени и еще три – добавочного. Но все решили последние тридцать секунд.

Против "быков" сыграла их собственная философия: не держать мяч ради того, чтобы выиграть, и не позволять тянуть время сопернику. Классон замешкался в середине поля в надежде организовать атаку, в результате чего игрок "Валенсии" отобрал снаряд у шведа. Затем последовала передача на Кевина Гамейро, который дошел до лицевой линии, обыграл защитника "Краснодара" и ворвался в штрафную. А после француз отпасовал на Гонсалу Гедеша, который в касание убрал бежавшего на него Сулейманова, подработал под левую ногу и пробил в ближний от вратаря угол.

Таким обидным поражением закончилась для "Краснодара" столь красивая серия в Лиге Европы. Однако упрекнуть команду Мурада Мусаева просто не в чем. "Краснодар" выкладывался сегодня на протяжении 90 минут. Просто где-то не хватило сил, а где-то концентрации. Радует то, что "быки" по итогам нынешнего сезона почти на сто процентов сыграют в Лиге чемпионов. И там наверняка еще не раз заявят о себе. "Краснодар" этого определенно заслуживает.



Тимур Фехретдинов