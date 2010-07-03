Суд запретил "Атлетико" и "Вильярреалу" играть в США

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Суд в Мадриде вынес решение по делу, в котором оспаривалось место проведения матча 16-го тура чемпионата Испании между "Вильярреалом" и "Атлетико". Об этом сообщает "Газета.ру".

Командам запретили выступать за пределами страны. Против организации матча внутреннего чемпионата в Майами выступила Королевская испанская футбольная федерация и мадридский "Реал". Согласно судебному решению, матч "Вильярреал" – "Атлетико" пройдет 6 декабря на "Эстадио де ла Серамика" в Вильярреале.

В прошлом году велись переговоры о проведении в США игры между "Жироной" и "Барселоной", однако конкретных соглашений подписано не было. При этом матчи за Суперкубок Испании в январе 2020 года пройдут в Саудовской Аравии.

Ранее бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин посчитал, что сборная Бельгии, с которой 16 ноября встретятся российские футболисты в отборочном матче Евро-2020, является раздражителем для национальной команды.

