Эксперт прокомментировал предстоящий матч между Россией и Бельгией

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин считает, что сборная Бельгии, с которой 16 ноября встретятся российские футболисты в отборочном матче Евро-2020, является раздражителем для национальной команды.

В связи с этим, по его мнению, подопечные Черчесова сделают все возможное, чтобы добиться результата.

"Сборная сыграет от соперника, потому что он очень силен. Это Бельгия может говорить, что она чем-то удивит, покажет яркую игру, так как она уже досрочно попала на Евро-2020", – цитирует его RT.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Матчи примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

Российские футболисты досрочно вышли в Евро-2020. 13 октября сборная России разгромила киприотов на их домашнем стадионе со счетом 5:0. Национальная команда РФ проиграла в марте сборной Бельгии, а затем спортсмены выдали серию из семи побед с общим счетом 26:1. С таким огромным запасом сборная России еще никогда не выходила в финальную стадию чемпионата Европы.

Сборной России осталось провести два матча в ноябре. Один против лидеров нашей подгруппы команды Бельгии, второй – против не самой сильной сборной Сан-Марино. Независимо от результата, Россия уже едет на Евро-2020, но чтобы занять первое место в группе, ей необходимо победить Бельгию либо со счетом 2:0, либо с разницей в три мяча, а затем обыграть команду Сан-Марино.