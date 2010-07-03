Алдонин прокомментировал ошибки судей на матчах чемпионата России

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Бывший игрок сборной России по футболу прокомментировал судейство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает RT.

"Хотелось бы, чтобы судейство качественно улучшалось, потому что непоследовательные ошибки вызывают много вопросов", – заявил эксперт.

Резонансные ошибки происходят даже несмотря на применение современной системы VAR – сервиса, который позволяет посмотреть видеоповтор любого эпизода. Евгений Алдонин считает, что инновация может путает рефери и возникает вопрос к их квалификации.

Ранее стало известно, что фан-зону для просмотра матчей Чемпионата Европы по футболу-2012 могут разместить в Москве. При этом часть матчей турнира сыграют на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге.

