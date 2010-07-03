Суд отказал Евгению Алдонину в взыскании 47,3 млн рублей с МВД

13 ноября, 19:00
Фото: ТАСС/Виталий Белоусов
Замоскворецкий районный суд столицы отклонил иск двукратного чемпиона России по футболу Евгения Алдонина о взыскании 47,3 миллиона рублей с МВД, передает Агентство "Москва".
Спортсмен считает, что из-за ошибок и проволочек следствия он не смог вернуть деньги, пропавшие в банке "Замоскворецкий", который лишился лицензии летом 2014 года. Против топ-менеджеров банка было возбуждено дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Однако удалось задержать только совладельца организации.
За год до отзыва лицензии, летом 2013 года, Алдонин заключил с банком договор вклада "До востребования" и открыл счет. Туда он перевел 48 миллионов рублей.
Схожие исковые требования заявили и другие футболисты – Дмитрий Кириченко, Юрий Никифоров, Андрей Каряка, Дмитрий Сычев и Дмитрий Хохлов, которые также являлись вкладчиками банка. Всего футболисты требуют от министерства 120 миллионов рублей в качестве компенсации.
Евгений Алдонин известен по выступлениям за московский ЦСКА в 2004-2013 годах. Вместе с клубом становился дважды чемпионом России, пять раз – обладателем Кубка страны, однажды – Кубка УЕФА. Выступал за сборную России в 2002-2007 годах, играл на чемпионате Европы-2004. Профессиональную карьеру завершил в 2014 году в составе нижегородской "Волги".
ЦБ отозвал лицензии у банка "Замоскворецкий" в июне 2014 года. Решение было принято в связи с неисполнением кредитным учреждением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также неспособностью удовлетворить требования кредиторов. Помимо этого, ЦБ выявил существенную недостоверность его отчетности.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: