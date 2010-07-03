Суд отказал Евгению Алдонину в взыскании 47,3 млн рублей с МВД

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Замоскворецкий районный суд столицы отклонил иск двукратного чемпиона России по футболу Евгения Алдонина о взыскании 47,3 миллиона рублей с МВД, передает Агентство "Москва".

Спортсмен считает, что из-за ошибок и проволочек следствия он не смог вернуть деньги, пропавшие в банке "Замоскворецкий", который лишился лицензии летом 2014 года. Против топ-менеджеров банка было возбуждено дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Однако удалось задержать только совладельца организации.

За год до отзыва лицензии, летом 2013 года, Алдонин заключил с банком договор вклада "До востребования" и открыл счет. Туда он перевел 48 миллионов рублей.

Схожие исковые требования заявили и другие футболисты – Дмитрий Кириченко, Юрий Никифоров, Андрей Каряка, Дмитрий Сычев и Дмитрий Хохлов, которые также являлись вкладчиками банка. Всего футболисты требуют от министерства 120 миллионов рублей в качестве компенсации.

Евгений Алдонин известен по выступлениям за московский ЦСКА в 2004-2013 годах. Вместе с клубом становился дважды чемпионом России, пять раз – обладателем Кубка страны, однажды – Кубка УЕФА. Выступал за сборную России в 2002-2007 годах, играл на чемпионате Европы-2004. Профессиональную карьеру завершил в 2014 году в составе нижегородской "Волги".

ЦБ отозвал лицензии у банка "Замоскворецкий" в июне 2014 года. Решение было принято в связи с неисполнением кредитным учреждением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также неспособностью удовлетворить требования кредиторов. Помимо этого, ЦБ выявил существенную недостоверность его отчетности.

