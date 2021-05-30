Лондонский "Челси" во второй раз стал победителем Лиги чемпионов

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Футболисты "Челси" обыграли "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов UEFA. Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 43-й минуте забил полузащитник лондонской команды Кай Хаверц.

Матч проходил в Португалии на стадионе "Драгау". Лигу чемпионов "Челси" выигрывает во второй раз, в прошлый раз клуб становился победителем в 2012 году. Главным тренером команды является Томас Тухель.

"Манчестер Сити" до финала матча Лиги чемпионов дошел впервые.

Ранее стало известно, что UEFA рассматривает возможные варианты изменения формата клубных турниров под своей эгидой. Одно из предложений подразумевает, что в финале Лиги чемпионов после первых двух матчей определят двух финалистов, которые и разыграют золото, а проигравшие команды проведут "бронзовый" матч.