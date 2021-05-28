UEFA изучает возможные варианты изменения формата клубных турниров Европы

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Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) рассматривает возможные варианты изменения формата клубных турниров под своей эгидой. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации New York Times, одно из предложений подразумевает, что финал Лиги чемпионов будет проходить в формате "Финала четырех". Его, в частности, используют в баскетбольной Евролиге.

В таком случае после первых двух матчей определяются два финалиста, которые разыгрывают золото, а проигравшие проводят "бронзовый" матч.

В пресс-службе UEFA подтвердили факт изучения возможных изменений в клубных турнирах, однако отметили, что на данный момент никаких готовых решений не принято.

В апреле 2021 года UEFA допустил увеличение числа участников Лиги чемпионов с 2024 года. Новый формат подразумевает, что в турнире сыграют 36 команд.