Антон Заболотный признан лучшим игроком матча ЦСКА – "Арсенал"

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный стал лучшим футболистом матча 18-го тура РПЛ.
Столичная команда встретилась с тульским "Арсеналом". Матч завершился со счетом 2:0 в пользу ЦСКА.
Форвард Заболотный оформил дубль, который стал для него первым в составе московского клуба. В первом тайме нападающий ЦСКА отличился с игры, а во второй половине матча реализовал пенальти.
Победа позволила ЦСКА набрать 30 очков и занять третье место в Российской премьер-лиге.
Премия "Лучший игрок матча" вручается после каждой игры РПЛ.
Ранее сообщалось, что футбольный матч ЦСКА – "Арсенал" может пройти без зрителей. Такое решение было принято из-за технических работ на стадионе.
Между тем решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС ЦСКА наказали за файер-шоу, которое болельщики красно-синих устроили после матча с "Зенитом" в конце ноября. Трибуну А закрыли на два домашних матча. Кроме того, столичный клуб должен выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Испытательный срок по данному решению продлится до конца сезона-2021/22.
Российские болельщики начали проводить акции в поддержку фанатов ЦСКА
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