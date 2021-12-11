Антон Заболотный признан лучшим игроком матча ЦСКА – "Арсенал"

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный стал лучшим футболистом матча 18-го тура РПЛ.

Столичная команда встретилась с тульским "Арсеналом". Матч завершился со счетом 2:0 в пользу ЦСКА.

Форвард Заболотный оформил дубль, который стал для него первым в составе московского клуба. В первом тайме нападающий ЦСКА отличился с игры, а во второй половине матча реализовал пенальти.

Победа позволила ЦСКА набрать 30 очков и занять третье место в Российской премьер-лиге.

Премия "Лучший игрок матча" вручается после каждой игры РПЛ.

Ранее сообщалось, что футбольный матч ЦСКА – "Арсенал" может пройти без зрителей. Такое решение было принято из-за технических работ на стадионе.

Между тем решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС ЦСКА наказали за файер-шоу, которое болельщики красно-синих устроили после матча с "Зенитом" в конце ноября. Трибуну А закрыли на два домашних матча. Кроме того, столичный клуб должен выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Испытательный срок по данному решению продлится до конца сезона-2021/22.