Союз конькобежцев России поможет семье погибшего спортсмена Захарова

Фото: facebook.com/russianskating
Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева рассказала Москве 24, что организация поможет семье погибшего спортсмена Руслана Захарова: уже начат сбор средств.
Ранее стало известно о смерти 23-летнего конькобежца Руслана Захарова. По данным СМИ, призер юниорского чемпионата мира по конькобежному спорту погиб под колесами грузовика в Хабаровске во время утренней пробежки. За день до гибели спортсмен отметил свой день рождения.
В память о конькобежце могут провести памятные мероприятия. "Я думаю, что в преддверии одного из всероссийских слетов, которые будут в Коломне проходить, возможно, мы почтим память спортсмена", – уточнила Барышева.
Она добавила, что Захаров был достаточно многообещающим спринтером. Однако, по словам Барышевой, после выхода из юниорского возраста он получил травму, которая не позволила ему на должном уровне продолжать карьеру. "Поэтому достаточно продолжительное время он в состав сборной команды России на централизованную подготовку не привлекался", – заключила она.
Ранее в Федерации легкой атлетики Украины сообщили о смерти спортсмена Валерия Подлужного. Он ушел из жизни в возрасте 69 лет. За время своей карьеры Подлужный 10 раз становился чемпионом СССР по прыжкам в длину, а на Олимпиаде-80 в Москве завоевал бронзовую медаль.
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