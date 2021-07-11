Первая ракетка мира Новак Джокович выиграл Уимблдон

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali
Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в финале Уимблдонского теннисного турнира, сообщает РИА Новости.
Джокович победил итальянца Маттео Берреттини со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3. Общее время матча составило 3 часа 23 минуты. Джокович за матч подал 5 эйсов, совершил 4 двойные ошибки, активно выиграл 31 мяч и совершил 21 невынужденную ошибку. Статистика Берреттини: 16 эйсов, 3 двойные ошибки, 57 активно выигранных мячей, 48 невынужденных ошибок.
За победу в турнире серб получит 1,7 миллиона фунтов стерлингов призовых, а финалист Берреттини – 900 тысяч фунтов.
Эта победа в Уимблдоне стала шестой на счету Джоковича, ранее он выигрывал на травяных кортах в пригороде Лондона в 2011, 2014, 2015, 2018, 2019 годах.
Джокович стал 20-кратным победителем турниров Большого шлема в одиночном разряде, ранее в этом сезоне он выиграл Открытый чемпионат Австралии и Ролан Гаррос. Так, сербский теннисист повторил рекорд испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера по количеству титулов на турнирах Большого шлема.
Ранее в финале Уимблдонского юниорского турнира в парном разряде российской теннисистке Диане Шнайдер вместе с белоруской Кристиной Дмитрук удалось обыграть бельгийку Софью Костулас и финку Лауру Хиетаранту. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2. Шнайдер и Дмитрук были посеяны на турнире под номером 1.
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