Песков высказался о применении законов США в спорте

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В Кремле выступают против применения законов США к ситуации с допингом на Олимпиаде в Пекине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

До этого глава Антидопингового агентства США заявил, что замешанных в скандале с фигуристкой Камилой Валиевой, могут привлечь к ответственности по "закону Родченкова".

Песков отметил, что уважает WADA и МОК, однако ни о каком сотрудничестве по этому вопросу речи не идет.

"Вы знаете, что какие-то трансграничные применения американского законодательства – это то, с чем мы категорически не согласны, касается это спорта или еще чего-то", – цитирует Пескова РИА Новости.

7 февраля российские фигуристы одержали победу в командном турнире Олимпийских игр, набрав 74 очка. В состав сборной ОКР по фигурному катанию вошли Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Сообщения о том, что церемонию награждения российских фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде задерживают из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов, начали появляться в зарубежных средствах массовой информации 9 февраля.

