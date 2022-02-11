Песков высказался о применении законов США в спорте

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В Кремле выступают против применения законов США к ситуации с допингом на Олимпиаде в Пекине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
До этого глава Антидопингового агентства США заявил, что замешанных в скандале с фигуристкой Камилой Валиевой, могут привлечь к ответственности по "закону Родченкова".
Песков отметил, что уважает WADA и МОК, однако ни о каком сотрудничестве по этому вопросу речи не идет.
"Вы знаете, что какие-то трансграничные применения американского законодательства – это то, с чем мы категорически не согласны, касается это спорта или еще чего-то", – цитирует Пескова РИА Новости.
7 февраля российские фигуристы одержали победу в командном турнире Олимпийских игр, набрав 74 очка. В состав сборной ОКР по фигурному катанию вошли Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
Сообщения о том, что церемонию награждения российских фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде задерживают из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов, начали появляться в зарубежных средствах массовой информации 9 февраля.
Российская фигуристка Валиева провела тренировку
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: