Глава FIAS назвал лучших бойцов ММА из России

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков оценил успехи российских бойцов ММА и назвал свой вид борьбы важным для их подготовки. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам специалиста, наиболее сильным спортсменом в смешанных единоборствах остается Хабиб Нурмагомедов.

"На сегодня Хабиб в самом расцвете сил и удерживать пальму первенства в UFC может еще не один год. Главный вопрос в том, захочет ли он этого", – заявил Шестаков.

В качестве бойцов, которые могут добиться успеха, президент федерации самбо назвал учеников Федора Емельяненко – Вадима Немкова, Анатолия Токова и Валентина Молдавского. Первый из названных спортсменов уже завоевал свой чемпионский пояс.

Кроме того, эксперт отметил Забита Магомедшарипова. Он назвал поединки с участием российского бойца зрелищными, а его стиль разноплановым.

По мнению Шестакова, спортсмены с техникой самбо могут добиваться высоких результатов за счет качественной подготовки. Этот вид объединяет в себе сразу несколько видов единоборств, а потому застать самбиста врасплох крайне сложно, объяснил специалист.

Ранее боец Хабиб Нурмагомедов заявил, что пока не планирует переходить в политику после завершения спортивной карьеры. Он подчеркнул, что готов помогать людям без необходимости занимать кабинет чиновника.

