Экс-тренер "Рубина" раскритиковал назначение Абаскаля в "Спартак"

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Экс-тренер казанского "Рубина" Ринат Билялетдинов назвал смешным назначение Гильермо Абаскаля главным тренером столичного "Спартака". По его словам, следовало обратить внимание на отечественных специалистов или дать шанс бывшим игрокам.

"Абаскаль? Апокалипсис! За какие такие тренерские заслуги его назначили? Второе место в чемпионате Швейцарии? Помните, как у Жванецкого: "Мы под заграницу косим, берем то, что у них работает, но у нас оно не работает!" – сказал Билялетдинов "Газете.ру".

По его словам, на этот пост могли претендовать спартаковцы Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов или Дмитрий Парфенов.

"Свой должен быть, чтобы хоть что-то спартаковскому болельщику было понятно! Не надо искать кого-то на стороне, дайте шанс своим специалистам. Посмотрели на иностранцев – хватит", – добавил экс-тренер казанского "Рубина".

Мнения о том, что главным тренером "Спартака" нужно было назначить российского спортсмена, придерживается и бывший футболист сборной РФ Александр Мостовой. По его словам, этому способствует отъезд из страны многих иностранных тренеров.

"Надо было брать человека хоть с каким-то именем. "Спартак" – это бренд. Хватит превращать его в команду-эксперимент. Сначала привели какого-то Тедеско, теперь это. "Спартак" становится непонятно чем", – сказал Мостовой в беседе с RT.

10 июня новым главным тренером столичного футбольного клуба "Спартак" стал испанский специалист Гильермо Абаскаль. Срок заключенного с тренером соглашения не оглашается. Ранее Абаскаль возглавлял швейцарский "Базель".

Предыдущий главный тренер "Спартака", итальянский специалист Паоло Ваноли покинул свой пост 9 июня. Клуб и тренер прекратили сотрудничество по соглашению сторон.

