Решение WADA по российскому спорту не коснется Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) не повлияет на проведение матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора оргкомитета Алексея Сорокина.
"На наш взгляд, все заявления, касающиеся организации Евро-2020 в Санкт-Петербурге, сделаны на всех уровнях. Не считаем, что существует какая-то опасность проведения финальной части или непосредственной организации турнира. На этот счет уже высказались в WADA", – заявил Сорокин.
Исполком WADA в понедельник, 9 декабря, принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Специалисты приняли во внимание рекомендации комитета по соответствию организации. Российская сторона не сможет также принимать турниры или подавать заявки на их проведение.
Спортсмены из России смогут выступить на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на отдельных турнирах в нейтральном статусе. Это условие касается атлетов, не причастных к употреблению допинга и соответствующих строгим критериям WADA. В отличие от спортсменов, чиновников на старты не пустят.
Россия планирует обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне с апелляцией. Об этом заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
Чемпионат Европы по футболу пройдет в 12 городах Европы. Санкт-Петербург выступит хозяином четырех матчей первенства – трех игр группового этапа и ¼ финала. Такая система была выбрана в честь юбилейного турнира.
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