ЦСКА обыграл казанский "Рубин" в домашнем матче чемпионата России

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Футбольный клуб ЦСКА обыграл казанский "Рубин" в матче четвертого тура российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом пишет ТАСС.

Игра завершилась с результатом 5:1. В составе победителей голы забили Кирилл Глебов, Данил Круговой, Игорь Дивеев и Тамерлан Мусаев. У их соперников мяч на счету Мирлинда Даку.

Этой игрой "Рубин" потерпел первое поражение в сезоне и занимает пятое место, имея в активе 7 очков.

В следующем туре ЦСКА проведет игру против московского "Динамо" на выезде. "Рубин" в пятом туре примет "Ростов", а 12 августа в гостях встретится с петербургским "Зенитом".

До этого московский ЦСКА обыграл столичный "Локомотив" в матче первого тура Пути РПЛ – Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. Счет открыл на 31-й минуте Милан Гайич, а на 79-й Кирилл Глебов удвоил преимущество.

Кроме того, самарский футбольный клуб "Крылья Советов" обыграл "Ростов" в рамках третьего тура РПЛ со счетом 4:1. Игрок "Крыльев Советов" Вадим Раков оформил дубль, забив мячи на 11-й и 74-й минутах.