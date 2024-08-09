Теннисист Рублев заявил, что пропустил Олимпиаду, так как не был готов морально

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Российский теннисист Андрей Рублев отказался от участия в летних Олимпийских играх в Париже, так как не был готов к ним морально. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Tennis Channel.

Международный олимпийский комитет допустил российского спортсмена до участия в Играх в конце июня. Однако спустя некоторое время его мама сообщила СМИ, что он не станет выступать на Олимпиаде.

"Я не участвовал в Олимпиаде, потому что мы с тренером чувствовали, что я не был к этому готов морально, учитывая мои последние результаты и то, как я себя вел", – отметил теннисист.

По словам Рублева, совместно с тренером он осознал, что ему необходимо расставить приоритеты в карьере и "взять перерыв, чтобы восстановиться морально".

Спортсмен обратил внимание, что планирует принять участие в нескольких турнирах ATP 250 и прибыть в США до начала соревнований в Монреале, "чтобы быть полностью готовым" к ним.

На данный момент Рублеву 26 лет. Он является олимпийским чемпионом 2020 года в миксте. Во время Игр в Токио спортсмен и Анастасия Павлюченкова обошли других россиян Елену Веснину и Аслана Карацева.

Ранее Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами теннисного турнира Олимпийских игр 2024 года, оказавшись первыми из россиян, кто получил медали на нынешней Олимпиаде. Они уступили первое место итальянским спортсменкам Саре Эррани и Жасмин Паолини.

