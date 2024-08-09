Американец Лайлс с коронавирусом пробежал дистанцию в 200 метров на Олимпиаде

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Спортсмен Ноа Лайлс, представляющий сборную США на Олимпиаде в Париже, пробежал с коронавирусом 200-метровую дистанцию после того, как одержал победу на 100-метровом забеге. Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на легкоатлетическую федерацию США (US Track and Field).

В этот раз 27-летний спортсмен завоевал уже не золото, а бронзу, замкнув тройку призеров на дистанции в 200 метров. При этом после финиша Лайлс лег рядом с беговой дорожкой и долгое время не мог встать, поэтому ему на помощь пришли медики, которые посадили его на кресло-каталку и увезли.

Ранее спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Фон Керкхове сообщила о заражении коронавирусом свыше 40 атлетов, выступающих на Олимпийских играх в Париже. Кроме того, число зараженных также растет и по всему миру, подчеркнула она во время брифинга в Женеве, добавив, что недуг распространяется независимо от сезона.

Многие пловцы также отказываются от тренировок в Сене из-за опасений за здоровье. Мужской заплыв запланирован на 9 августа, пловцы получили разрешение на тренировки перед самим соревнованием.

