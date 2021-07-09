Лунев прибыл в Германию для подписания контракта с "Байером"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Российский вратарь Андрей Лунев прибыл в Леверкузен для прохождения медобследования и подписания контракта с германским футбольным клубом "Байер". Об этом сообщает журнал Sport Bild.

29-летний вратарь выступал за петербургский "Зенит", однако срок действия контракта с клубом истек 30 июня.

В прошедшем сезоне футболист сыграл в 13 матчах. Лунев является трехкратным чемпионом России и обладателем кубка России (2020).

Ранее "Аякс" объявил о переходе Квинси Промеса в "Спартак". Компенсация за трансфер 29-летнего полузащитника обойдется в 8,5 миллиона евро. Сумма может быть увеличена до 11 миллионов за счет различных бонусов.

Промес сможет полностью перейти в "Спартак" после успешного прохождения медобследования.