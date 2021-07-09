Фото: пресс-служба чемпионата Европы по каноэ-марафону

В столице завершился первый день чемпионата Европы по каноэ-марафону, сообщает пресс-служба турнира. Больше всего медалей завоевали гребцы из Венгрии.

Чемпионат и первенство Европы по каноэ-марафону стартовали в четверг. В первый день соревнований разыграли медали в семи видах программы. Среди юниорок до 19 лет сильнее оказались венгерские спортсменки.

Первое место заняла Майя Хорват, Адель Каловиц стала второй, а россиянка Юлия Бабашинская – третьей.

В заезде юниоров на каноэ-одиночках золото завоевал венгр Булчу Ференц, серебро – венгр Иштван Юхаш. Первое золото сборной России принесла каноистка Алина Ковалева, которая победила в заезде одиночек среди юниорок.

После юниоров в борьбу за медали вступили взрослые гребцы на короткой дистанции – 3,4 километра. В заезде каноэ-одиночек среди женщин на дистанции 3,4 километра золото завоевала София Кисбан, серебро получила россиянка Мария Казакова, а бронзу – спортсменка из Польши Адриана Антос.

В заезде каноэ-одиночек среди мужчин первое место занял поляк Матеуш Боргиел, второе – венгр Даниэль Лацо, третье – россиянин Роман Ерлинеков.

В женской байдарке-одиночке золотую медаль в упорнейшей борьбе выиграла сербка Кристина Бедек, опередившая всего на 0,6 секунды венгерку Ванду Кисли. Третье место заняла представительница сборной Венгрии София Селлаи.

Завершал программу первого дня соревнований заезд мужских байдарок-одиночек. Победил многократный чемпион Европы португалец Жозе Рамальо, который на секунду обогнал француза Квентина Урбана. Бронзу завоевал венгр Адриан Борос.

Чемпионат и первенство Европы, а также кубок Европы по каноэ-марафону среди ветеранов организованы на территории гребного канала в Москве, в них участвуют почти 300 спортсменов из 16 стран.