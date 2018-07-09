В Германии российских футболистов обвинили в использовании аммиака как допинга

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Немецкие СМИ сообщили, что российские футболисты использовали аммиак для получения физического преимущества над сборной Хорватии.
По данным журналистов, в подтрибунном помещении спортсмены из России вдыхали химическое вещество для улучшения самочувствия перед игрой, сообщают "Дни.ру". Аммиак не входит в число запрещенных препаратов, но может оказывать эффект допинга, заявил эксперт одному из немецких изданий.
В качестве доказательства СМИ опубликовало на своей странице в Twitter фото защитника сборной России Ильи Кутепова, вдыхающего что-то перед выходом на поле.
Ранее другое немецкое издание – Spiegel – принесло извинения сборной России, после того, как она вышла из группы, несмотря на негативный прогноз журналистов.
Германия на чемпионате мира в 2018 году не преодолела этап группового отбора. Команда не вышла в плей-офф. Российская сборная добралась до четвертьфинала, где проиграла соперникам их Хорватии.
Мундиаль продлится до 15 июля. В двух полуфинальных матчах сыграют сборные Франции, Англии, Бельгии и Хорватии. Финал состоится на московском стадионе "Лужники". Всего матчи принимали 11 российских городов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: