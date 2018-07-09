В Германии российских футболистов обвинили в использовании аммиака как допинга

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Немецкие СМИ сообщили, что российские футболисты использовали аммиак для получения физического преимущества над сборной Хорватии.

По данным журналистов, в подтрибунном помещении спортсмены из России вдыхали химическое вещество для улучшения самочувствия перед игрой, сообщают "Дни.ру". Аммиак не входит в число запрещенных препаратов, но может оказывать эффект допинга, заявил эксперт одному из немецких изданий.

В качестве доказательства СМИ опубликовало на своей странице в Twitter фото защитника сборной России Ильи Кутепова, вдыхающего что-то перед выходом на поле.

Ранее другое немецкое издание – Spiegel – принесло извинения сборной России, после того, как она вышла из группы, несмотря на негативный прогноз журналистов.

Германия на чемпионате мира в 2018 году не преодолела этап группового отбора. Команда не вышла в плей-офф. Российская сборная добралась до четвертьфинала, где проиграла соперникам их Хорватии.

Мундиаль продлится до 15 июля. В двух полуфинальных матчах сыграют сборные Франции, Англии, Бельгии и Хорватии. Финал состоится на московском стадионе "Лужники". Всего матчи принимали 11 российских городов.