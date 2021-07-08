Чемпионат Европы по каноэ-марафону стартовал в Москве

Фото: eca2021marathon.moscow
Чемпионат и первенство Европы по каноэ-марафону стартовали 8 июля на территории гребного канала Москвы. Соревнования продлятся до 11-го числа.
В России турнир такого высокого уровня проводится впервые. В международном соревновании примут участие гребцы из Чехии, Франции, Венгрии, Ирландии, Польши, Португалии, Румынии и Сербии.
На ЧЕ планирует выступить и российская сборная.
"Я считаю, что этот турнир даст толчок развитию марафона в России. Ждем положительных эмоций! У нас сильная команда сборной России – и юноши, молодежь, взрослые", – отметила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова.
На турнире разыграют медали в 21 виде программы на марафонских дистанциях. Предусмотрены заплывы как в одиночном зачете, так и в двойках. Самая протяженная дистанция составляет 29,8 километра.
В августе Москва также примет чемпионат мира по пляжному футболу. При этом сборная России сыграет на турнире в форме без герба страны в соответствии с решением Спортивного арбитражного суда.
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