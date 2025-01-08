Исинбаева прилетела в Волгоград на похороны своего тренера Трофимова

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева прилетела в Волгоград на похороны своего тренера Евгения Трофимова. Об этом ТАСС рассказала олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева, которая находится на церемонии прощания на Дмитровском кладбище.

Трофимов умер 3 января на 81-м году жизни. Он воспитал большое количество победителей и призеров многочисленных международных и всероссийских соревнований, но самой известной его ученицей является Исинбаева.

Заслуженный тренер России работал с Исинбаевой в период с 1997 по 2006 год, а затем с 2010 по 2013 год. За это время спортсменка сумела выиграть Олимпийские игры 2004 года в Афинах и получила бронзу в рамках Олимпиады 2012 года в Лондоне. Также прыгунья с шестом становилась сильнейшей на чемпионатах мира в Будапеште, Хельсинки, Москве (дважды).

В июне 2023 года Исинбаева заявила, что никогда не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала "номинальным".

Позже бывший министр спорта РФ Олег Матыцин назвал такие заявления Исинбаевой недопустимыми. По его словам, нельзя так относиться к гражданской позиции и событиям, происходящим на Родине.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не забывать о заслугах спортсменки перед страной. Он напомнил, что Исинбаева ничего не осуждала и никого не критиковала. При этом, по его словам, совершенно не важно, где спортсменка живет.

