Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 января, 16:31

Спорт

Исинбаева прилетела в Волгоград на похороны своего тренера Трофимова

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева прилетела в Волгоград на похороны своего тренера Евгения Трофимова. Об этом ТАСС рассказала олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева, которая находится на церемонии прощания на Дмитровском кладбище.

Трофимов умер 3 января на 81-м году жизни. Он воспитал большое количество победителей и призеров многочисленных международных и всероссийских соревнований, но самой известной его ученицей является Исинбаева.

Заслуженный тренер России работал с Исинбаевой в период с 1997 по 2006 год, а затем с 2010 по 2013 год. За это время спортсменка сумела выиграть Олимпийские игры 2004 года в Афинах и получила бронзу в рамках Олимпиады 2012 года в Лондоне. Также прыгунья с шестом становилась сильнейшей на чемпионатах мира в Будапеште, Хельсинки, Москве (дважды).

В июне 2023 года Исинбаева заявила, что никогда не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала "номинальным".

Позже бывший министр спорта РФ Олег Матыцин назвал такие заявления Исинбаевой недопустимыми. По его словам, нельзя так относиться к гражданской позиции и событиям, происходящим на Родине.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не забывать о заслугах спортсменки перед страной. Он напомнил, что Исинбаева ничего не осуждала и никого не критиковала. При этом, по его словам, совершенно не важно, где спортсменка живет.

Исинбаева заявила, что ее воинское звание носит "номинальный" характер

Читайте также


спорт
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика