Россия может применить санкции в отношении руководства WADA

Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Россия может применить персональные санкции в отношении руководства Всемирного антидопингового агентства (WADA). Этот вопрос обсудят 12 декабря на специальном совместном заседании в Совете Федерации.
"Рассмотрят вопрос и о персональных санкциях против руководителей WADA, и о прекращении финансирования организации", – рассказал источник в парламентских кругах России, который примет участие в собрании 12 декабря, сообщает газета "Известия".
Глава комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов рассказал изданию, что решение о созыве заседания 12 декабря не было спонтанным. Его приняли задолго до заявления МОКа о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР) из-за якобы нарушений спортсменами антидопинговых правил.
Он также обратил внимание на "геополитический" состав руководства WADA, дискриминационные действия которого и привели к решению допустить российских олимпийцев на Игры в Южной Корее под нейтральным флагом.
Российскую сборную отстранили от участия в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Такое решение было принято 5 декабря на заседании 14 членов исполкома МОК в швейцарской Лозанне/
Тем спортсменам, которые не были уличены в допинге, оставлена возможность выступать на Играх в Пхенчхане под нейтральным олимпийским флагом. Олимпийский комитет России дисквалифицирован.
Коме того, WADA подтвердило подлинность данных из базы о допинге в России, предоставленной бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.
После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российской сборной от участия в Олимпийских играх 2018 года требует глубокого анализа, только после него РФ выскажет свои суждения на этот счет.
Решение об участии в Олимпиаде-2018 российская сторона должна озвучить на олимпийском собрании 12 декабря. Пока же, по словам Пескова, поддаваться эмоциям неверно.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: