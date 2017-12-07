Россия может применить санкции в отношении руководства WADA

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Россия может применить персональные санкции в отношении руководства Всемирного антидопингового агентства (WADA). Этот вопрос обсудят 12 декабря на специальном совместном заседании в Совете Федерации.

"Рассмотрят вопрос и о персональных санкциях против руководителей WADA, и о прекращении финансирования организации", – рассказал источник в парламентских кругах России, который примет участие в собрании 12 декабря, сообщает газета "Известия".

Глава комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов рассказал изданию, что решение о созыве заседания 12 декабря не было спонтанным. Его приняли задолго до заявления МОКа о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР) из-за якобы нарушений спортсменами антидопинговых правил.

Он также обратил внимание на "геополитический" состав руководства WADA, дискриминационные действия которого и привели к решению допустить российских олимпийцев на Игры в Южной Корее под нейтральным флагом.

Российскую сборную отстранили от участия в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Такое решение было принято 5 декабря на заседании 14 членов исполкома МОК в швейцарской Лозанне/

Тем спортсменам, которые не были уличены в допинге, оставлена возможность выступать на Играх в Пхенчхане под нейтральным олимпийским флагом. Олимпийский комитет России дисквалифицирован.

Коме того, WADA подтвердило подлинность данных из базы о допинге в России, предоставленной бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российской сборной от участия в Олимпийских играх 2018 года требует глубокого анализа, только после него РФ выскажет свои суждения на этот счет.

Решение об участии в Олимпиаде-2018 российская сторона должна озвучить на олимпийском собрании 12 декабря. Пока же, по словам Пескова, поддаваться эмоциям неверно.