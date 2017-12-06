Суждения по решению МОК будут высказаны только после анализа – Песков

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Решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российской сборной от участия в Олимпийских играх 2018 года требует глубокого анализа, только после него РФ выскажет свои суждения на этот счет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Решение об участии в Олимпиаде-2018 российская сторона должна озвучить на олимпийском собрании 12 декабря. Пока же, по словам Пескова, поддаваться эмоциям неверно, передает РИА Новости.

Он отметил, что России еще предстоит ответить на ряд вопросов, для чего потребуются контакты с МОК. "До того, как эти вопросы не прояснились, до того, наверное, как состоится наше олимпийское собрание, какую-то консолидированную точку зрения не сформируют наши спортсмены, делать какие-то заключения представляется преждевременным", – отметил пресс-секретарь президента.

Он подчеркнул, что вопрос персональной ответственности российских чиновников и функционеров, в частности, вице-премьера Виталия Мутко, в связи с решением МОК не может быть первостепенным – в первую очередь нужно сконцентрироваться на защите интересов спортсменов.

Будет ли вообще эта тема рассматриваться, Песков ответить не смог. "Я не могу вам сказать, я не обладаю такой информацией", – заключил он.

Накануне вечером стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх. Кроме того, организация пожизненно отстранила вице-премьера РФ Виталия Мутко от посещения Игр в качестве официального лица.

Тем спортсменам, которые не были уличены в допинге, оставлена возможность выступать на Играх в Пхенчхане под нейтральным олимпийским флагом.