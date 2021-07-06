"Монреаль" обыграл "Тампу" в финале Кубка Стэнли

Фото: AP Photo/Chris O'Meara
Хоккеисты "Монреаль Канадиенс" на своей площадке обыграли "Тампа-Бэй Лайтнинг" в четвертом матче серии финала Кубка Стэнли, сообщает Р-Спорт.
Встреча состоялась на площадке "Белл-Центра" в Монреале и завершилась в овертайме со счетом 3:2.
Первый гол принадлежит хозяевам льда. На 16-й минуте матча отличился Джон Андерсон
Во втором периоде "Тампа-Бэй Лайтнинг" сравняли счет благодаря Баркли Гудроу. В третьем периоде "Монреаль" снова вышел вперед. Гол забил российский защитник "Хабс" Александр Романов. Через пять минут форвард "Лайтнинг" Патрик Марун снова восстановил равновесие.
В овертайме дубль оформил Андерсон, который вывел команду к победе.
"Монреаль" побеждал в Кубке Стэнли 24 раза, последний – в 1993 году. "Тампа" же завоевывала кубок в прошлом году. Тогда команда одержала победу над "Далласом" со счетом 2:0. Для "Тампы" это была вторая победа в истории турнира: первый свой кубок она взяла в 2004 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: