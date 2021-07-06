"Монреаль" обыграл "Тампу" в финале Кубка Стэнли

Фото: AP Photo/Chris O'Meara

Хоккеисты "Монреаль Канадиенс" на своей площадке обыграли "Тампа-Бэй Лайтнинг" в четвертом матче серии финала Кубка Стэнли, сообщает Р-Спорт.

Встреча состоялась на площадке "Белл-Центра" в Монреале и завершилась в овертайме со счетом 3:2.

Первый гол принадлежит хозяевам льда. На 16-й минуте матча отличился Джон Андерсон

Во втором периоде "Тампа-Бэй Лайтнинг" сравняли счет благодаря Баркли Гудроу. В третьем периоде "Монреаль" снова вышел вперед. Гол забил российский защитник "Хабс" Александр Романов. Через пять минут форвард "Лайтнинг" Патрик Марун снова восстановил равновесие.

В овертайме дубль оформил Андерсон, который вывел команду к победе.

"Монреаль" побеждал в Кубке Стэнли 24 раза, последний – в 1993 году. "Тампа" же завоевывала кубок в прошлом году. Тогда команда одержала победу над "Далласом" со счетом 2:0. Для "Тампы" это была вторая победа в истории турнира: первый свой кубок она взяла в 2004 года.

