"Тампа-Бэй" выиграла Кубок Стэнли

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"Тампа-Бэй" завоевала Кубок Стэнли. Команда победила "Даллас" со счетом 2:0 в шестом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Общий счет серии – 4:2.

В решающем матче шайбы забили Брэйден Пойнт и Блейк Коулман. Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров записал на свой счет результативную передачу. Защитник Михаил Сергачев запомнился одним броском и тремя силовыми приемами. Голкипер команды Андрей Василевский сделал 22 сейва, а нападающий Александр Волков дебютировал в плей-офф.

В свою очередь, в матче также приняли участие российские игроки "Далласа" Александр Радулов и Денис Гурьянов. При этом голкипер Антон Худобин отбил 27 бросков.

"Тампа-Бэй" завоевала Кубок Стэнли второй раз в истории. В предыдущий раз трофей достался команде в 2004 году.

Ранее сезон НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Решение приняли после консультаций с медицинскими экспертами.

Розыгрыш возобновили 1 августа матчами плей-офф. Все встречи прошли без зрителей в двух городах – Торонто и Эдмонтоне.