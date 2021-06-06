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Москва 24

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Спорт

06 июня, 01:02

Евгений Мележиков стал гендиректором ФК "Спартак"

спорт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Евгений Мележиков назначен генеральным директором московского футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Известно, что Мележиков уже занимал данную должность в период с 2015 по 2019 год. В декабре 2020 его назначили управляющим директором команды.

"Спартак" по итогам прошедшего сезона занял второе место в чемпионате России. В следующем сезоне команда сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Ранее Шамиль Газизов покинул пост гендиректора "Спартака". В клубе уточняли, что вопросами, связанными с управлением спортивного блока и формированием трансферной стратегии, будет заниматься спортивный директор Дмитрий Попов.

Московский "Спартак" объявил об уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба

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