Фигуристы Дэвис и Смолкин будут выступать за Грузию с сезона-2023/24

Фото: vk.com/Диана Дэвис

Выступающие в танцах на льду российские спортсмены Диана Дэвис и Глеб Смолкин будут представлять сборную Грузии с сезона-2023/24, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации фигурного катания республики.

По правилам официальные международные турниры по фигурному катанию начинаются в конце августа с этапов Гран-при среди юниоров.

Ранее исполком Федерации фигурного катания на коньках России одобрил решение о переходе пары. По словам главного тренера российской сборной Елены Чайковской, они полтора года не выступали и не тренировались в РФ, поэтому денег на них затрачено не было.

Дэвис является дочерью тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Фигуристка имеет гражданство США. В свою очередь, Смолкин является сыном советского и российского актера Бориса Смолкина.

В июне прошлого года в СМИ появилась информация о том, что Дэвис будет выступать за сборную США. Однако позже Тутберидзе назвала фейком эти сообщения.

Дэвис и Смолкин завоевали серебро на чемпионате России 2022 года. Также спортсмены заняли 14-е место на Олимпиаде в Пекине.

Тутберидзе назвала фейком сообщения о переезде в США