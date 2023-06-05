Исполком ФФККР одобрил переход фигуристов Дэвис и Смолкина в сборную Грузии

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Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в дуэте, перейдут в сборную Грузии. Решение одобрил исполком Федерации фигурного катания на коньках России. Об этом рассказала главный тренер российской сборной Елена Чайковская.

"Они полтора года не выступали и не тренировались у нас и не будут тренироваться, поэтому денег на них мы не затратили никаких. Так что мы их отпускаем", – передает РИА Новости ее слова.

Уточняется, что Дэвис является дочерью тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Фигуристка имеет гражданство США. В свою очередь, Смолкин является сыном советского и российского актера Бориса Смолкина.

В июне прошлого года в СМИ появилась информация о том, что Дэвис будет выступать за сборную США. Однако позже Тутберидзе назвала фейком эти сообщения.

Дэвис и Смолкин завоевали серебро на чемпионате России 2022 года. Также спортсмены заняли 14-е место на Олимпиаде в Пекине.

В начале 2023 года стало известно, что чемпионка Европы Алена Косторная перешла в парное фигурное катание и собирается начать тренироваться у Сергея Рослякова. До сезона 2020–2021 года Косторная занималась в группе Тутберидзе, после чего перешла к Евгению Плющенко. Уже через год она вернулась обратно в "Хрустальный".



Тутберидзе назвала фейком сообщения о переезде в США