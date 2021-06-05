Финляндия и Канада сыграют в финале чемпионата мира по хоккею

Фото: ТАСС/EPA/TOMS KALNINS
Сборная Финляндии стала второй участницей финала чемпионата мира по хоккею в Риге после победы в полуфинальном матче против Германии.
Игра завершилась со счетом 2:1. В составе команды Финляндии отличились Ииро Пакаринен (14-я минута) и Ханнес Бьернинен (19). У сборной Германии заброшенной шайбой отметился Маттиас Плахта (32).
В финале финны встретятся с хоккеистами из Канады, которые ранее в полуфинале оказались сильнее сборной США. Решающая встреча состоится в воскресенье, 6 июня, в 20:15 по московскому времени.
Также 6 июня состоится матч за третье место, в котором встретятся американцы и немцы. Игра начнется в 15:15 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что российские хоккеисты в овертайме проиграли сборной Канады в матче четвертьфинала чемпионата мира в Риге. Игра завершилась со счетом 1:2. Таким образом, сборная России завершила свое выступление на первенстве, а команда Канады сыграет в полуфинале.
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