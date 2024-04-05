Глава ОКР назвал "командой иноагентов" желающих сыграть на ОИ теннисистов из РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поддержал позицию главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер по поводу спортсменов, которые в нейтральном статусе планируют поехать на Олимпиаду 2024 года в Париже.

В частности, он отметил, что недавно в публичном поле развернулась дискуссия между Винер и представителями тенниса по поводу выступления спортсменов на Играх в нейтральном статусе. Несмотря на то что Поздняков поддержал позицию главы ВФХГ, он не согласился с выражением о "команде бомжей", особенно в отношении теннисистов, которые проживают долгое время за границей и утверждают, что "играют за себя", осуждая при этом политику РФ и СВО.

"Правильнее, с моей точки зрения, "команда иноагентов", для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя. Тем более что индивидуальное олимпийское предпринимательство сейчас активно пропагандируется из Лозанны", – объяснил глава ОКР.

При этом Поздняков в своем телеграм-канале выразил искреннее уважение к достижениям мастеров кортов, но с человеческой и гражданской позиции подход к этой ситуации у него остается диаметрально противоположным.

Ранее Винер назвала унизительным выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Она считает, что эта команда будет выглядеть бомжами без флага, гимна и болельщиков. Президент ВФХГ также заявила, что все мировые спортсмены выступят на Играх со своей символикой, а россияне даже не примут участия в церемонии открытия.

Между тем четвертая ракетка мира и российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на высказывания Винер, заявив, что каждый спортсмен имеет право на свою точку зрения, а также право быть с этим мнением не согласным. Он отметил, что входит в категорию тех, кто не поддерживает ее позицию. При этом теннисист добавил, что хочет поехать на Олимпийские игры в Париже.

