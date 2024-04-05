Теннисист Медведев отреагировал на слова Винер, назвавшей нейтральных спортсменов бомжами

Фото: ТАСС/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Четвертая ракетка мира и российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на высказывания главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер, назвавшей атлетов, желающих отправиться на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе, бомжами без флага.

Он отметил, что каждый спортсмен имеет право на свою точку зрения, а также право быть с этим мнением не согласным. Спортсмен подчеркнул, что входит в категорию тех, кто не поддерживает ее позицию.

"У всех свои причины думать так, а не иначе", – передает слова Медведева "Спорт-экспресс".

При этом теннисист добавил, что если у него появится возможность поехать на Олимпийские игры в Париже, то он с удовольствием это сделает.

Ранее Винер назвала унизительным выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в нейтральном статусе. По ее словам, эта команда будет выглядеть бомжами без флага, гимна и болельщиков. Президент ВФХГ также отметила, что все мировые спортсмены выступят на Играх со своей символикой, а россияне даже не примут участие в церемонии открытия.

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что на Олимпиаде в нейтральном статусе смогут выступить не более 55 российских спортсменов. Для проверки россиян на соответствие критериям допуска создали специальную комиссию (AINERP).

На данный момент на Игры отобрались 12 российских спортсменов, их фамилии МОК не уточнял. После проверки со стороны AINERP станет известно, кто из россиян получит приглашения на Игры.

Ранее ОКР заявил, что нельзя исключать введения новых параметров отбора россиян на Олимпиаду. В настоящее время ведомство проводит анализ установленных в отношении россиян требований.

