Минспорт планирует провести соревнования со странами СНГ и БРИКС

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Министерство спорта РФ ведет переговоры об организации соревнований с участием стран СНГ и БРИКС. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Большинство российских спортивных мероприятий будут ориентированы на страны СНГ, а также государства БРИКС. Ведутся переговоры о создании спортивных лиг совместно с данными государствами", – заявили в Федерации конного спорта России.

В СНГ входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

За счет открытого статуса всероссийских соревнований в них смогут принимать участие иностранные спортсмены.

28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".

Поводом для такого решения стало объявление Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

