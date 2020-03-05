Тедеско прокомментировал конфликт с тренером ЦСКА после дерби

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, произошедший между ним и наставником ЦСКА Виктором Гончаренко после окончания московского дерби. Об этом пишет ТАСС.

В среду, 4 марта, "Спартак" обыграл ЦСКА в матче четвертьфинала Кубка России. Игра прошла на стадионе "Открытие Арена" и завершилась со счетом 3:2.

Сразу после финального свистка наставник "Спартака" подбежал к тренерской скамейке "армейцев", чтобы пожать руку Виктору Гончаренко. Тренер ЦСКА в ответ на это отмахнулся, а затем направился в раздевалку.



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"Нет проблем, игра была эмоциональной, все может произойти", – заявил Тедеско на пресс-конференции по итогам матча.

В свою очередь, Виктор Гончаренко также прокомментировал эпизод.

"Что было на тренерской скамейке – то там и останется", – сказал тренер ЦСКА.

Ранее наставник "армейцев" оценил готовность команды к чемпионату России. По словам специалиста, между игроками появилась "химия".