Главный тренер ЦСКА оценил готовность команды к чемпионату России

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о готовности команды к возобновлению игр чемпионата России. Об этом передает официальный сайт армейского клуба.

Тренер заявил, что у его команды появилась "химия".

"Все друг друга хорошо знают, понимают, чего от кого можно ожидать. Мы долго шли к образованию "химии", и сейчас оно пришло", – сказал Гончаренко.

Тренер ЦСКА отметил важность появления взаимопонимания между игроками. При этом специалист предостерег от чрезмерной похвалы команды.

"Дифирамбы петь пока не хочется", – подытожил Гончаренко.

Ранее ЦСКА разгромил "Уфу" в последнем контрольном матче на сборе в Испании. Встреча завершилась со счетом 3:0.