Кокорин покаялся в открытом письме

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Александр Кокорин выступил с открытым письмом, в котором принес извинения болельщикам, одноклубникам и тренерскому штабу, а также признал свои ошибки. По словам футболиста, он полностью усвоил полученный урок, и ему хотелось бы выйти на свободу.

"Признаю, что моя реакция на оскорбления меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной, но после конфликта я публично извинился и готов загладить причиненный вред. Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье", – приводит РИА Новости слова нападающего "Зенита".

Тверской суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 6 февраля. Следствие также просит продлить арест Кириллу Кокорину и детскому тренеру Александру Протасовицкому. Все четверо могут остаться под стражей до 8 апреля.

Осенью 2018 года Кокорин и Мамаев с друзьями стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а позже спровоцировали драку в кафе. В ходе стычки пострадали два сотрудника Минпромторга. Оба инцидента попали на камеры видеонаблюдения.

Сначала участникам конфликтов были предъявлены обвинения по статьям о хулиганстве и побоях. Однако в конце декабря наказание ужесточили. Следователь переквалифицировал обвинение, заменив "Побои" на "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений".

Максимальное наказание по обеим этим статьям – до двух лет лишения свободы. Обвинение по статье "Хулиганство" осталось в силе. Арест всем фигурантам дела продлили до 8 февраля.