Потерпевшие по делу Кокорина и Мамаева отказались знакомиться с делом

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Потерпевшие по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева отказались знакомиться с материалами уголовного дела, заявила РИА Новости адвокат Кокорина Татьяна Стукалова.

По словам Стукаловой, потерпевшие сослались на занятость – заняты были трое потерпевших и пять их адвокатов одновременно.

Адвокат отметила, что ознакомление потерпевших и их адвокатов с материалами 16 томов дела следствие перенесло на 2019 год, что нарушает соблюдение сроков разумности расследования дела, и делается за счет удержания под стражей обвиняемых.

Стукалова утверждает, что материалы об этом незаконно изъяли из последнего 16 тома уголовного дела. Это сделано для того, чтобы лишить защиту возможности ссылаться на данные факты в суде при продлении меры пресечения.

Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 6 февраля.

Следствие также просит продлить арест Кириллу Кокорину и детскому тренеру Александру Протасовицкому. Все четверо могут остаться под стражей до 8 апреля.

8 октября 2018 года Кокорин и Мамаев с друзьями стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Утром они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а чуть позже спровоцировали драку в кафе.

Участников конфликта обвиняют по статьям о хулиганстве и умышленном причинение легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений.