Россия сыграет с Финляндией в матче за бронзу МЧМ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сборная России по хоккею сыграют против национальной команды Финляндии в матче за бронзовые медали молодежного чемпионата мира. Об этом сообщает "Интерфакс".

Российские хоккеисты ранее проиграли сверстникам из Канады в полуфинальном мачте. Встреча завершилась со счетом 5:0. Финская команда уступила сборной США со счетом 4:3.

Начало матча Финляндия – Россия запланировано на 1:30 по московскому времени в ночь со вторника, 5 января, на среду.

Ранее на МЧМ сборная России проиграла только Чехии. Это было на групповом этапе турнира.