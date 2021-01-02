Сборная РФ по хоккею вышла в полуфинал МЧМ, одолев команду Германии

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Российской сборной по хоккею удалось победить команду Германии и выйти в полуфинал молодежного чемпионата мира. Матч состоялся в канадском Эдмонтоне.
Четвертьфинальная встреча, которая проходила 2 января, закончилась со счетом 2:1 в пользу российских спортсменов. От спортсменов РФ шайбы забросили Василий Пономарев и Данил Башкиров.
Со стороны немцев единственная шайба на счету у Флориана Элиаса.
Соперника сборной РФ в полуфинале определят позже.
Ранее Сборная России по хоккею прервала 14-летний рекорд шведской команды на МЧМ. Команда Игоря Ларионова начала матч со шведами молниеносно.