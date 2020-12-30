Хоккеисты молодежной сборной РФ обыграли команду Австрии

Хоккеисты сборной России обыграли в матче группового этапа молодежного чемпионата мира команду Австрии.

Встреча коллективов завершилась со счетом 7:1. В составе сборной России отличились Василий Подколзин (дубль), Родион Амиров, Марат Хуснутдинов, Артемий Князев, Егор Афанасьев и Арсений Грицюк.

За австрийскую сборную шайбу забросил Сенна Петерс.

После трех матчей группового этапа молодежного чемпионата мира сборная России набрала шесть очков, обыграв США и проиграв Чехии. Теперь команде гарантировано участие в четвертьфинальной стадии турнира.

