Россия проиграла Чехии на молодежном ЧМ по хоккею

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Хоккеисты сборной России потерпели поражение от команды Чехии во втором матче на молодежном чемпионате мира по хоккею.

Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу чешской команды. В составе национальной сборной отличились Филип Коффер и Мартин Ланг.

На данный момент сборная России занимает второе место в группе В благодаря победе над сборной США в ночь с пятницы на субботу. Игра тогда завершилась со счетом 5:3.

Следующий матч молодежная сборная РФ проведет 30 декабря против Австрии.

