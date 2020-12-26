Молодежная сборная России по хоккею переиграла сверстников из США

Фото: ТАСС/Jason Franson/The Canadian Press via ZUMA Press

Сборная России по хоккею выиграла первый матч на молодежном чемпионате мира в Канаде. Об этом сообщает РИА Новости.

В соперниках национальной команды была сборная США. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу хоккеистов из России. Отличились Василий Пономарев (дубль), Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов.

В составе сборной США шайбы забросили Кэм Йорк, Джон Фариначчи и Тревор Зеграс.

Следующий матч на турнире российская молодежная сборная провет в воскресенье, 27 декабря. Соперником национальной команды будет Чехия.

Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов ранее подготовил масштабное превью к молодежному чемпионату мира, в котором рассказал самое главное об этом турнире.

