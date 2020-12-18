Российские хоккеисты победили шведов на Евротуре

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Сборная России по хоккею обыграла команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура – Кубке первого канала.

Встреча в Москве на "ЦСКА-Арене" завершилась со счетом 4:3 (по буллитам). Решающий буллит забросил Андрей Кузьменко. Он также отличился в основное время на 35-й минуте. Также шайбы забросили Никита Сошников (50) и Вадим Шипачев (51).

У шведов отличились Понтус Оберг (25), Эмиль Петтерссон (47) и Эмиль Ларссон (56). В другом матче дня Финляндия переиграла чехов (4:3). 19 декабря россияне встретятся с Чехией, а шведы сыграют с финнами.

На первом этапе Евротура (Кубке Карьяла) сборная России молодежным составом выиграла все три матча и стала победителем турнира.