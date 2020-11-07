Сборная России по хоккею одержала победу над Швецией на Кубке Карьяла

Фото: youtube.com/Wolf Hockey

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Швецией на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 2:1 благодаря успеху в серии буллитов.

В основное время первую шайбу забил игрок сборной Швеции Антон Ведин (56 минута). Через три минуты счет сравнялся усилиями российского хоккеиста Родиона Амирова.

Ничейный результат привел к серии буллитов, в которой успешнее оказались россияне. Победную шайбу забил Василий Подколзин.

Ранее сборная Россия в рамках данного турнира победила финнов со счетом 6:2. В составе российской команды шайбы забросили Родион Амиров, Марат Хуснутдинов, Илья Сафонов, Даниил Чайка, Егор Чинахов и Егор Афанасьев.